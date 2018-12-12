İttifakın küçük eniştesi de eksik kalmadı: Sarı yelekliler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hiç kimse Gezi ve benzeri bir eylemi aklından geçirmemeli. Sarı yeleklilere özenmemeli. Milletimiz, devletimiz Gezi ve 15 Temmuz'da hangi cevabı vermişse, Gezi veya 15 Temmuz özentisi içine girenlere misliyle cevap verecek güçtedir." dedi.

AKP-MHP ittifakının küçük, hatta tek kişilik ortağı BBP'nin Lideri Mustafa Destici Mecliste düzenlediği basın toplantısında "Sarı Yelekliler" uyarısı yaptı.

AKP ve MHP'den gelen "Sarı Yelekliler" tehditlerinin ardından Destici de konuyla ilgili bir açıklama yaparak birbiriyle hiç alakası olmayan 15 Temmuz darbe girişimini, Gezi Direnişi'ni ve Sarı Yelekliler eylemlerini aynı cümlede kullanarak "Biz, Gezi olaylarını yaşadık. Hiç kimse aklından Gezi ve benzeri bir eylemi geçirmemeli. Sarı yeleklilere özenmemeli. Milletimiz, devletimiz, Gezi ve 15 Temmuz'da hangi cevabı vermişse, Gezi veya 15 Temmuz özentisi içine girenlere de onun misliyle cevap verecek güçtedir. Bizim de tavsiyemiz hiç kimsenin onlara özenmemesidir ama haklı taleplerin dile getirilmesi de çok doğaldır. Haklı talepleri dile getirdi diye geçmişi ve mazisi milli iradenin yanında olanlar da hedef haline konulmamalıdır. Bu ikisinin birbirine karıştırılmaması gerekir" dedi.