Bahçeli'den 'Sarı Yelek' tehdidi: Tarih de verdi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fransa'da akaryakıt zamlarına, asgari ücrete ve hayat pahalılığına karşı eylemde olan Sarı Yelekleri işaret edip, 'Sarı Yelek terörüne özenen varsa bunun bedelini çok ağır öder' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fransa'da ''Sarı Yelek" eylemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Eylemlerin Türkiye'de de olması ihtimaline karşı tehdit savuran Bahçeli, "Fransa'yı baştan ayağa saran ve diğer Avrupa ülkelerine sıçrayan sarı yelek terörüne özenen varsa, bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini de şimdiden ifade etmek isterim. Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze almalıdır. Bu işin şakası yoktur. Mesele beka meselesidir" dedi.

'YENİ BİR GEZİ DÜŞÜ KURANLAR'

Bahçeli tehditlerine seçim süreciyle devam ederken, "Adalet Bakanlığı'nın önüne sandalye atıp oturmak için rest çekenler, YSK'yı kuşatmadan bahsedenler, zoru görünce kaçacak yer arayanlar vakit geç olmadan ayaklarını denk almalıdırlar. 1 Nisan 2019 sabahı Türkiye'nin başına çorap örmek için hazırlık yapan, el ovuşturan, sarı rüyalar gören kim ya da kimler varsa karşılarında bizi bulacaklardır. 1 Nisan sabahı Türkiye için yeni bir kurgu yapan, yeni bir Gezi düşü kuran, yeni bir sokak hareketi düşleyen varsa kuşku yok ki buna pişman olacaktır. Masum taleplerin seslendirilmesi amacıyla sokağı adres gösterenler, bunu de televizyon ekranlarından hayasızca yapanlar fitne tetikçiliğinin sonuçlarına katlanacaklardır" ifadelerini kullandı.

7 Haziran seçim sürecine ilişkin de konuşan Bahçeli, "CHP-HDP ve yedeklerinin figüranlık yaptığı siyasi istila planı 7 Haziran'dan sonra şehit ve gazi yuvası Milliyetçi Hareket Partisi tarafından suya düşürülmüş, önü kesilmiştir. Bunun siyasi sonuçları partimiz için ağır olsa da, benzeri durum ve şartlar tekrar vuku bulsa, yine aynı tutumu göstereceğimizden; tarihe, ecdada ve millete karşı taşıdığımız sorumluluktan en küçük taviz vermeyeceğimizden herkes emin olmalıdır. 1 Kasım 2015 Milletvekilliği Genel Seçimlerinden hemen sonra partimizi kontrol altına almak, tarihsel ve milli hüviyetini yok etmek için düğmeye basıldığı açık bir gerçektir" dedi.