İşkence iddiasıyla gündeme gelmişti: Sıcaktan ölen sığınmacı kayıtlara 'doğal ölüm' olarak geçirildi

İzmir’deki Harmandalı Geri Gönderme Merkezi, geçtiğimiz günlerde işkence haberleriyle gündeme gelirken, Merkez'de sıcaktan hayatını kaybeden bir sığınmacının kayıtlara 'doğal ölüm' olarak geçirildiği öne sürüldü.

İşkence ve kötü muamele haberleriyle gündeme gelen İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde bir sığınmacının yaşamını yitirdiği iddiası gündeme geldi.

Artı Gerçek'ten Fırat Yeşilçınar'ın haberine göre, Merkez'de çalışan bir güvenlik görevlisi neler yaşandığını açıkladı.

Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan bir kadın doğum yapmak üzere hastaneye kaldırıldığında AIDS olduğu ortaya çıkmıştı. İzmir'de avukatların akıbetini sorduğu kadın ile ilgili konuşan özel güvenlik görevlisi, ''AIDS olan kadın yüksek güvenlik katında kalıyordu'' derken, "Kimse yemeğini vermek istemiyordu. Herkes 'hasta olacağım' korkusu yaşıyordu. Kadın da bu yüzden ayrı tutuluyordu. Ayrı kalıyordu. Yemeği de bir süre verilemedi. Kimse görüşmeyince de bir mülteci kadın tarafından yemeği verildi. Kadın yerde yatırılıyordu. Kimse ile de görüştürülmüyordu. Sonra ne olduğunu bilmiyorum'' ifadesini kullandı.

Afrikalı mülteci bir kadının sıcaktan dolayı bayıldığını ve sonrasında yaşamını yitirdiğini belirten görevli, kadının ölümün resmi tutanaklara “doğal ölüm” olarak geçtiğini söyledi.

Özel güvenlik görevlisi merkezde sık sık yoğun işkence ve darp olayları da olduğunu anlattı. Bu darpların da kamera olmayan alanda olduğuna dikkat çekti. Kamera önünde yaşanan bir darptan dolayı da 2 kişinin tutuklandığını söyledi. Görevli, kötü muamele yapan bir kadın gardiyanın da şef olduğunu ileri sürdü.

Geri gönderme merkezi ile ilgili bir başka iddia ise zorla geri gönderilme. Güvenlik görevlisi, zorla geri gönderilmek istemeyenlerin bir alana alındığını şu sözlerle anlattı: Burası deport alanı olduğu için kapılar sabah açılmıyordu. 10 metrekarelik alanda 6 kişinin kalması gerekiyordu. Bu alanda deport olmak istemeyenler 6 ay hapis olarak kalıyordu. Mülteciler birbirinin dilini bilmediği için psikolojisi bozuluyordu. Hemen deport edilmek istiyordu. Sonrasında da zorla geri götürülüyordu. Bir gün geri gönderilmek istemeyen bir mülteci kendini doğradı. Camları da kırdı. Şu an binanın camları kırık.''

'İNSANLAR MERMERLERİN ÜZERİNDE YATIRILIYOR'

Mültecilerin kötü koşullarda kaldığını belirten görevli, 750 kişilik olan kapasitenin aşılarak bin 500'e kadar çıktığını şu sözlerle aktardı: ''Havalar çok sıcak gündüzleri kapılar açılıyor ama önceden kapılar açılmıyordu. Bir katta 16 oda var. Bin 800 metrekare diyelim altı kişinin kalması lazım ama çok fazla sayıda kişi kalıyor. Verilen sütler kapasiteye göre geliyor. Bin 500 kişi var. İnsanlar mermerlerin üzerinde yatıyor. Denetleme gelince her şey düzeliyor. Denetleme olmadan önce bize haber geliyor. Ama sonrasında aynen devam ediyor.''