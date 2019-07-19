Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde işkence iddiası

Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde sığınmacılara işkence ve kötü muamele yapıldığı iddia ediliyor. Konuyu Meclis’e taşıyan CHP’li Murat Bakan, 'Bakan bey parti içi, kabine içi mücadelesinden kafasını kaldırsın da cevap versin, burası Guantanamo üssü müdür' diye konuştu.

İzmir’deki Harmandalı Geri Gönderme Merkezi, işkence iddiasıyla Meclis gündemine taşındı. İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu’na işkence, ayrımcılık ve kötü muamele yapıldığına yönelik ihbarlar ulaştığını söyleyen, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, en son sığınmacı bir kadına işkence edildiğini öğrendiklerini ifade etti.

Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Sadece insan hak ve onuruna aykırı iddialarla gündeme gelen Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ile ilgili detaylı bir araştırma ve soruşturma artık şarttır! Mültecilerin ‘yardım edin’, ‘yemek’, ‘burası Guantanamo’ şeklindeki yardım çığlıkları içerikli görüntüler ve avukatların merkezde kilitli kalması olayı hala hafızalardayken şimdi de kadın sığınmacıya yönelik işkence iddiası hepimizi sarsmıştır” diye konuştu.

BURASI GUANTANAMO ÜSSÜ MÜDÜR?

CHP’li Bakan,“Milletvekili olarak millet adına sorduğumuz sorular neden cevapsız bırakılıyor? Bakan bey parti içi, kabine içi mücadelesinden kafasını kaldırsın da cevap versin: Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde neler oluyor? Burası Guantanamo üssü müdür?” dedi.

Bakan ayrıca işkenceye uğrayan sığınmacı kadın için Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’nden adli muayene raporu alındığını ve rapora göre “sağ bacakta 2 cm’lik darp, sol omuzda darp izleri ve sırtta izler” bulunduğunun görüldüğünü söyledi.

