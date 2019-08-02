İmamoğlu'ndan 'inanç masası' açıklaması

Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva ile görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye bünyesinde inanç masası kurulduğunu açıkladı.

Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Haleva ve beraberindeki heyeti ağırlayan İmamoğlu, "Cemaatinize, hemşehrilerimize selam ve saygılarımızı iletin lütfen. Özellikle İstanbul'umuzda bu dönemde başlatmayı arzu ettiğimiz bir inanç masası çalışmamızı sizlerle paylaşmak isterim" derken, "Çalışmalarımız başladı ve sizlerle de arkadaşlarımız irtibat kuracak. Burada özellikle her inanç grubumuzun yaşadığı problemleri olabilir, istekleri olabilir onun yönetim tarafından anından hissedilmesi adına aktif bir sürecin organize edilmesini arkadaşlarımla başlattım. Şu anda öyle bir dönemi oluşturuyoruz. Biz İstanbul'da herkesin kendi maneviyatıyla beraber mutlu olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ziyaretinde de inanç masası konusu gündeme gelmişti.