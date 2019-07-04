Patrikten İmamoğlu ziyareti: Dünyaya açılma noktasında...

Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan İmamoğlu, belediyede bir inanç masası olacağını dile getirdi. İmamoğlu, Patrikhanenin İstanbul'da bulunmasının çok kıymetli olduğunu vurgularken, dünyaya açılma noktasında aktif dönem başlatacaklarını, patrikhanenin de yurtdışına dönük faaliyetlerinde kendi cemaat mensuplarıyla özellikle işbirliği yapacağını ve faaliyetlerine destek vereceklerini açıkladı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan İmamoğlu, "Kadim kent İstanbul'un içinde barındırdığı tüm manevi dünyaya karşı olan eşitlikçi tavrımızı göstermek adına kendilerine de belirttim ki belediyemizin bir inanç masası olacak. Bu inanç masası aynı zamanda şehrimizin kendi yöneten belediyenin her inanca saygılı her inanca eşitlikçi tavrı ortaya koyma adına bu masanın aktif hale gelmesi ve bize tavsiye ve önerilerde bulunmasını önemsediğimizi belirttik" dedi.

'DÜNYAYA AÇILMA NOKTASINDA İŞBİRLİĞİ'

Patrikhanenin İstanbul'da bulunmasının çok kıymetli olduğunu belirten İmamoğlu, "Altını çizmek isterim. Dünyaya açılma noktasında aktif dönem başlatacağımız İstanbulumuzda patrikhanenin de yurtdışına dönük faaliyetlerimiz de kendi cemaat mensuplarıyla özellikle işbirliği yapması ve bu kentin tanıtılması noktasında bize katkı sunmaları talebime 'Hep birlikte oluruz' ifadesi bizi çok memnun etmiştir. Onur duydum. Her şeyin çok güzel olacağı bir dönemi İstanbulumuza yaşatırız" diye konuştu.