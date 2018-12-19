İmamoğlu propagandaya 'Berat Albayrak yöntemi' ile başladı

CHP'nin dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ismini açıkladığı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni güne attığı "Günaydın İstanbul" mesajı ile başladı. İmamoğlu mesajına bir de video mesajı ekledi. İmamoğlu'nun bu yöntemi, 24 Haziran seçimleri öncesinde Berat Albayrak'ın 'kişisel verilerin izinsiz kullanımı' suçu işleyerek seçmenlere gönderdiği mesajları akıllara getirdi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu, adaylıktaki ilk gününe yüz binlerce telefona gönderilen SMS ile başladı.

Sabah erken saatlerde İstanbul'da yaşayanlar, telefonlarına gelen kısa mesajla karşılaştı.

Mesajında "Günaydın İstanbul" diye yazan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğunu ifade eden İmamoğlu'nun CHP'nin adını geçirmemesi İyi Parti seçmenine de mesaj olarak değerlendirildi. İmamoğlu'nun ayrıca seçmenlere mesaj verdiği 54 saniyelik bir videonun linki de mesaja eklendi.

İMAMOĞLU'NDAN ALBAYRAK YÖNTEMİ

İmamoğlu'nun gönderdiği kısa mesajlar, seçmenlerin akıllarına 24 Haziran seçimi öncesinde Berat Albayrak'ın "kişisel verilerin izinsiz kullanımı" suçu işleyerek seçmenlere mesaj göndermesi olayını getirdi. Erdoğan'ın damadı Albayrak da, seçmenlere defalarca izinsiz SMS göndermiş, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. BU Düzen Değişmeli Platformu'nun milletvekili adayı Aydemir Güler, Albayrak hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.