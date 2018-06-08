Aydemir Güler: Berat Albayrak’ın yaptığı yasadışı, herkes suç duyurusunda bulunmalı

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı, Aydemir Güler, AKP’nin 1. Bölge milletvekili adayı Berat Albayrak hakkında suç duyurusunda bulundu. Albayrak’ın tüm seçmenlere telefon yoluyla gönderdiği mesajlar büyük tepki çekmişti. Güler ‘kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasının ve kullanılması'nın suç olduğunu belirterek tüm yurttaşları suç duyurusunda bulunmaya çağırdı.

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler bugün AKP 1. Bölge milletvekili adayı Berat Albayrak hakkında “kişisel verilerine" izinsiz eriştiği ve kullandığı, kişisel verilerle ilgili kuralları ihlal ettiği için suç duyurusunda bulundu. Albayrak, geçen hafta 1. Bölge’deki seçmenlere iki kez cep telefonuyla mesaj göndermişti. Pek çok yurttaş bu durumdan rahatsızlığını, izni olmadan telefon numarasına erişildiğini belirterek sosyal medyada tepki göstermişti.

Bu Düzen Değişmeli Platformu 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler, bugün AKP 1. Bölge Milletvekili Berat Albayrak hakkında "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun”un 55/B maddesinin ihlal ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. İlgili madde “iletişim araçları ve internette propaganda”ya ilişkin düzenlemeleri kapsıyor. Berat Albayrak’ın geçen hafta 1. Bölge’deki seçmenlere iki kez telefon yoluyla mesaj atmasının ardından kamuoyunda büyük bir tepki oluştu. Yurttaşlar telefon numaralarına ulaşılmış ve bu şekilde paylaşılmış olmasının “kişisel verilerin kullanımı”nı ihlal olduğunu belirterek sosyal medyada tepki göstermişti.

Albayrak’ın gönderdiği mesajlar:

- Türkiye karar verecek. İstikrar ile daha müreffeh bir gelecek için bir kez daha AK PARTİ AK PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYI BERAT ALBAYRAK

-“Milletimizin refahının artması, yatırımların sürmesi ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi için Ak Parti https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1004065004813836288?s=19 AK PARTİ 1. BÖLGE MİLLET VEKİLİ ADAYI BERAT ALBAYRAK.

Albayrak'ın mesajı tepki çekti:

Güya memlekette Kişisel Verilerin Korunması Kanunu var. Ben Berat Albayrak’a hiç bir kişisel verimi vermedim ama o bana bu SMS mesajı gönderebiliyor. @KVKKurumu mu buna hayır diyecek? Bu hukuksuzluğa da son verecek misiniz Sayın @vekilince? pic.twitter.com/TScrMY1uBz — Yaman Akdeniz (@cyberrights) 2 Haziran 2018

Berat albayrak, benim telefon numaramı nerden buldun, suç işliyorsun, sms ile reklam mesajları göndermek yasak.. — taner öngür (@tanerong) 7 Haziran 2018

GÜLER: KİŞİSEL BİLGİLERİ PAYLAŞILAN HERKES SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMALI

İstanbul Bu Düzen Değişmeli Platformu 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Aydemir Güler suç duyurusu metninde, "Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilirler. Vatandaşların, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamaz. Ancak, siyasi partilerin kendi üyelerine gönderdiği sesli, görüntülü veya yazılı mesajlar her zaman serbesttir, şeklinde düzenlenmiştir. Şahsımın şüphelinin üyesi ve adayı olduğu parti ile herhangi bir ilişkim ve üyeliğim yoktur ve hiçbir zaman da olmamıştır. Dolayısıyla söz konusu maddede düzenlenen hukuka uygunluk sebebi burada söz konusu olamamaktadır" ifadelerine yer verdi ve Albayrak’ın kişilerin konum ve varlıklarını kendi istedikleri doğrultusunda kullanamayacağına dikkat çekti. Kişisel verilere izinsiz erişim sağlayan kurumun da belirlenmesini isteyen Güler, herkesi konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmaya çağırdı.

ADLİYE GÖREVLİLERİ BERAT ALBAYRAK İSMİNİ DUYUNCA TEDİRGİN OLDU

Aydemir Güler ve avukatları, suç duyurusunda bulunurken Berat Albayrak ismini gören Adliye görevlilerinin tedirginliği dikkat çekti. Görevlilerin, dilekçe kabulünü başka bir arkadaşlarına yönlendirmek için çeşitli gerekçeler ileri sürdükleri görüldü.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Konuya ilişkin sosyal medyada yer alan bazı tepki mesajları şöyle:

Saat Gece yarısı 02:07 beni rahatsız etmeye ne hakkınız var ? Hani izinsiz reklam SMS Atmak yasaktı. Terbiyesizler...#AKParti #beratalbayrak @BeratAlbayrak pic.twitter.com/XUDktKZtR6 — Sevinç Dönmez Official (@sevincdonmz) 2 Haziran 2018

Sadece bana mı geliyor böyle mesajlar yoksa bütün @VodafoneTR kullanıcılarına mı? Kimlere ne şekilde dağıtılıyor numaralarımız belli değil, bende Berat Albayrak'a sms atmak istiyorum yardımcı olurmusunuz @VodafoneTR pic.twitter.com/0vd2jvh4as — Quasimodo (@ondersahin34) 3 Haziran 2018

Ben cep telefonumun numarasını Berat Albayrak'a vermedim ama ikidir bana mesaj atıyor.

Sayın Albayrak, rızam olmadan bana SMS atarak Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre suç işliyorsunuz. — ugur poyraz (@av_ugurpoyraz) 7 Haziran 2018

Az önce Berat Albayrak’tan gelen SMS ve cevabım:

#YerdenGöğeKadarMilli pic.twitter.com/Cq1rEQL9Ic — synaps (@nedesembosh) 2 Haziran 2018