İlhan Kesici: Nezaket ziyaretiydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret eden CHP İstanbul milletvekili İlhan Kesici, randevuyu 25 Haziran'da kendisinin talep ettiğini belirterek'nezaket ziyaretiydi' dedi.

CHP İstanbul milletvekili İlhan Kesici'nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de yaptığı görüşmenin içeriği merak konusu olmuştu. Kesici, ziyaretin ardından randevuyu kendisinin istediğini, "nezaket ziyareti" olduğunu söyledi.

'KILIÇDAROĞLU'NUN BİLGİSİ VAR'

Cumhuriyet gazetesinden Ayşe Sayın'a konuşan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Erdoğan'ı ziyaretine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ben bu randevu talebini 25 Haziran'da seçimin hemen ardından iletmiştim. Randevu bugüne verildi. Görüşmeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bilgilendirdim. Sonrasında da görüşmeyle ilgili kendisine bilgi verdim. Tamamen bir nezaket ziyaretiydi. Kendisini tebrik edip baraşılar diledim. Bunun dışında özel bir gündemle yapılmış görüşme değildir."

Görüşmenin "ekonomi yönetimi"nde bir rol teklifi ya da AKP iktidarının ekonomiye yönelik tasarruflarıyla ilgili "CHP konsensusu" sağlamak üzere yapılmış olma ihtimallerine işaret edilmişti.