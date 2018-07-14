Erdoğan, CHP'li İlhan Kesici ile neden görüştü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul milletvekili İlhan Kesici ile görüştü. Eski Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Demirel'in DYP'den siyasete soktuğu Kesici ile Erdoğan'ın görüşmesinin içeriği merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'yi kabul etti. Beştepe'de gerçekleşen görüşmenin içeriği merak ediliyor.

CHP cumhurbaşkanı adayı belirlemeye çalışırken "çatı adayı" olarak ismi geçen CHP İstanbul milletvekili İlhan Kesici, geçen hafta Erdoğan'ın Meclis'teki yemin töreniyle ilgili paylaştığı tweetle dikkat çekmişti: "Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM’de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebed payidar olsun."

Talebin hangi taraftan geldiği bilinmiyor. Kesici, 1980'li yıllarda Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yaptı, Ülkü Ocakları geçmişi bulunuyor, siyasete Süleyman Demirel'in DYP'sinden girdi, aynı zamanda Demirel'in yeğeninin eşi. Kesici'ye "ekonomi yönetimi"nde bir rol teklif edilebileceği ya da ekonomiye ilişkin bazı "önlemlere" yönelik olarak "CHP konsensusu" sağlamak üzere görüşüldüğü ihtimalleri üzerinde duruluyor.