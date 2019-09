İki avukata saldırı: 8 aylık hamile avukat darp edildi, bir avukat bıçaklandı

Mardin'de Av. İbrahim Dündar ve Av. Özlem Dündar, takip ettikleri dava nedeniyle iki gün önce davanın karşı tarafında olan kalabalık bir grup tarafından evlerinin önünde saldırıya uğradı. Avukatlardan İbrahim Dündar bıçaklanırken, 8 aylık hamile olan Özlem Dündar ve annesi darp edildi. Mardin Barosu, olaya ilişkin açıklama yayımladı.

Mardin'de Av. İbrahim Dündar ve Av. Özlem Dündar, takip ettikleri dava nedeniyle iki gün önce davanın karşı tarafında olan kalabalık bir grup tarafından evlerinin önünde saldırıya uğradı.

Avukatlardan İbrahim Dündar bıçaklanırken, 8 aylık hamile olan Özlem Dündar ve annesi darp edildi.

Saldırganlardan ikisi adli kontrol şartı ile birisi ise imza şartı ile serbest bırakıldı.

Mardin Barosu, olaya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklama şu şekilde:

Baromuz avukatları meslektaşlarımız Av. İbrahim Dündar ve Av. Özlem Dündar 17.09.2019 tarihinde akşam vakti, evlerine girmek için arabadan indikleri sırada, evlerinin önünde takip ettikleri bir dava dosyası nedeni davanın karşı tarafı olan ve evlerinin önünde pusuda bekleyen kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğramış ve darp edilmiştir. Saldırıda meslektaşımız Av. İbrahim Dündar bıçak darbesi ile yaralanmış yine meslektaşımız Av. Özlem Dündar 8 aylık hamile olmasına rağmen ağır şekilde darp edilmiştir. Yine meslektaşımız Av. Özlem Dündar’ın annesi de aynı saldırıda darp edilmiştir. Saldırı uzun süre devam etmiş, çevreden yetişenlerin ve orada bulunan sivil bir polis memurunun yardımı ile daha vahim sonuçları olmadan saldırganlar kaçmak zorunda kalmıştır.

Öncelikle meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Meslektaşlarımıza yapılan bu saldırıyı lanetliyor ve kınıyoruz. Yapılan saldırı sadece meslektaşlarımıza değil, savunma mesleğine, baromuza ve savunma yılmaz neferleri olan Mardin Barosunun her bir ferdine yapılmıştır.

Saldırganlardan üç kişi yakalanmış, 3 kişi ise halen aranmaktadır. Yakalanan şüphelilerden ikisi adli kontrol şartı ise serbest bırakılmış, birisi ise tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiş olmasına ve üzerine atılı suçu ikrar etmiş olmasına rağmen imza şartı ile serbest bırakılmıştır.

Yapılan bu hain saldırı meslektaşlarımızın takip ettiği bir dosya nedeni ile mesleki faaliyetlerinden kaynaklı bir saldırı olduğu açıkça ortadadır.

Herkes tarafından bilinmesini istiyoruz ki; avukat bir davanın ya da çekişmenin tarafı değildir. Avukat, kendi işini ya da davasını değil, müvekkilinin işini ya da davasını takip eder. Unutulmamalıdır ki hayatın olağan akışı içerisinde herkesin bir gün savunulmaya, bir avukata ihtiyacı olacaktır. Bunun en çarpıcı örneği bugün meslektaşlarımıza saldıran şahısları dahi kanun gereği yine başka bir meslektaşımız savunmak zorunda kalmıştır. Avukatı, davanın ya da çekişmenin tarafı olarak gören ve hasım yerine koyan anlayış sorunludur, sıkıntılıdır ve derhal bu anlayışın terk edilmesi gerekmektedir.

Ancak Tarafı hâkim-savcı olunca trafikteki bir basit bir tartışmayı bile gözaltı ve tutuklama nedeni sayıp, , iş avukatların canına kast etmeye varan saldırılar dahi olsa aynı tepkiyi vermeyen yargı ve adalet anlayışı her şeyden daha sorunlu ve sıkıntılı olup, bu anlayış ve uygulamanın kabul edilebilmesi mümkün değildir.

Yine diğer meslek mensuplarına yönelik saldırılara karşı, idareciler ve yargı makamları hızlı ve etkin bir şekilde tepki gösterirken, avukatlara yönelik saldırılara tepki verilmemekte, saldırıların maalesef artık sıradan bir hal almasına ve normalleşmesine sebebiyet vermektedir. Bütün yetkililer avukatlara saldırıları cesaretlendiren, normalleştiren bu anlayış ve uygulamalardan derhal vazgeçmeli, adaletin üç temel ayağından birisi olan savunmayı temsil eden ve bu anlamda kamu hizmeti veren avukatları, artık sıradanlaşan ve gün geçtikçe artan bu tür saldırılara karşı korumalı, bu saldırıların sona ermesi için bütün tedbirleri acil bir şekilde almalıdır.

Herkes, avukatlara yapılan saldırılara sessiz ve duyarsız kalsa da, biz barolar ve avukatlar her zaman gerekli tepkiyi en üst seviyeden vermeye devam edeceğiz. Yine tekrar ediyoruz, bu hain saldırı sadece meslektaşlarımız Av. İbrahim Dündar ve AV. Özlem Dündar’a karşı değil, Mardin Barosunun her bir ferdine, 125.000 avukata ve her ne kadar üzerlerine alınmasalar da bütün yargı camiasına karşı yapılmış bir saldırıdır. Başta saldırıya uğrayan meslektaşlarımız olmak üzere, hiçbir meslektaşımız yürüttüğü kutsal ve onurlu mücadelede yalnız değildir. Mardin Barosu olarak, Yönetim Kurulumuz, Avukat Hakları Merkezimiz ve bütün avukatlarımız ile birlikte faillerin yargı karşısına çıkarılıp en ağır şekilde cezalandırılması için soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağız.