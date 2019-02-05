HDP tepkiye neden olan adayını geri çekti

HDP 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Diyarbakır Çınar'da gösterdiği adayını geri çekti.
Daha önce Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde HDP’nin ittifakı olan KDP-Türkiye tarafından aday gösterilen Ozan Kardaş, gelen tepkilerin sonucunda geri çekildi.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, tepkiler üzerine KDP-Türkiye gittiği değişiklik ile partinin Sur İlçe Başkanı Bedri Kaya’yı Çınar adayı olarak açıkladı. HDP ve KDP-Türkiye gösterilen adayda mutabakata vardı.
Kardaş'ın daha önceki hesaplarından yaptığı paylaşımlardan ekran görüntüsü paylaşan HDP'liler, Kardaş'ın adaylığına tepki göstermişti.