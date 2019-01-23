HDP ittifak kapsamında aday gösterdi, büyük tepki geldi

HDP'nin yerel seçimlerde Kürt partileriyle yaptığı ittifak çerçevesinde Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde aday gösterdiği TRT 6 sunucusu KDP'li Ozan Kardaş'a HDP'lilerden sosyal medya üzerinden tepki geldi. Kardaş'ın sosyal medya üzerinden HDP'yi hedef alan çok sayıda eski mesajı bulunuyor.

HDP'nin yerel seçim çerçevesinde ittifak yaptığı partilerden biri de Barzani çizgisine yakınlığıyla bilinen KDP olurken, ittifak kapsamında bu partiden Ozan Kardaş, Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nden belediye başkan adayı gösterildi.

AKP'nin projelerinden TRT 6'da sunuculuk da yapan Kardaş'ın adaylığının açıklanması sosyal medyada HDP'lilerin tepkisini çekti.

Kardaş'ın daha önceki hesaplarından yaptığı paylaşımlardan ekran görüntüsü paylaşan HDP'liler, karara tepki gösterdi ve adaylıktan çekilmesini istedi.

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar:

KARDAŞ'TAN AÇIKLAMA

Adaylığının ardından yeni bir hesap açan Ozan Kardaş, "22.01.2018 tarihinde HDP Çınar belediye eşbaşkanlığım açıklandıktan sonra, sosyal medyada kimi bilinen çevrelerce ittifak ruhunu zedeleyici kasıtlı ifadelere yer verilmiştir. Hakkımda isnat edilen sözler gerçeği yansıtmadığı gibi sahte hesaplar kullanılarak yapıldığı sarihtir. İş bu nedenle değerli halkımızın eski dönemlere ait kimi eleştirel paylaşımlarımı kullanarak yapılan sahte algı çalışmalarına itibar etmemelerini rica eder, Çınar seçimleri tarihin en yüksek oyuyla kazanacağımızdan korkan çevreler bilsin ki; birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Ancak Kardaş'ın bu paylaşımı da HDP'lilerden tepki gördü.