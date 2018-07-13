Hazine ve Maliye Bakanı: Enflasyonla mücadele öncelikli hedefimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bakanların ilk toplantısı sürerken yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bütçe harcamalarında etkin kontrol amaçlanacak. Enflasyonla mücadele öncelikli hedefimiz. Enflasyonla mücadele orta vadeli programla ilan edilecek" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cumhurbaşkanlığı kabinesi olarak gerçekleştirdiğimiz ilk toplantımızda, makro ekonomik hedeflerimiz doğrultusunda atılacak bazı adımlarımızı belirledik" dedi.

Albayrak yazılı açıklamasında, "Bütçe harcamalarında etkin kontrol amaçlanacak. Enflasyonla mücadele öncelikli hedefimiz. Enflasyonla mücadele orta vadeli programla ilan edilecek. Maliye politikası enflasyonla mücadeleye katkı verecek. Vergi yükünü daha dengeli bir yapıya kavuşturacağız" dedi.

ALBAYRAK EYLEM PLANINI AÇIKLADI

Albayrak'ın yazılı açıklamasından satır başları şöyle:

"Bilindiği gibi ekonomi politikalarımızda yeni döneme ilişkin önceliklerimizi dün kamuoyu ile paylaştık.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi olarak gerçekleştirdiğimiz ilk toplantımızda, yeni dönemde ekonomi politikalarında bütçe disiplini, tek haneli enflasyon ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme ile kalkınmasını sağlama hedefini ortaya koyduk.

Bugün bu hedefler doğrultusunda atılacak bazı adımları belirledik. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, ekonomi ve maliye politikalarımız kapsamında;