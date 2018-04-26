Halk ayağa kalkıyor: Partiyle 1 Mayıs'a... İl il toplanma yeri ve saatleri

Türkiye Komünist Partisi daha önce 1 Mayıs gösterilerine sekiz merkezde katılacağını duyurmuştu. Bu merkezlerde yapılacak mitingler için partinin belirlediği kortej oluşturma, araç kalkış yer ve saatlerini yayınlıyoruz.

Türkiye Komünist Partisi daha önce 1 Mayıs gösterilerine sekiz merkezde katılacağını duyurmuştu.

Bu merkezlerde yapılacak mitingler için partinin belirlediği kortej oluşturma, araç kalkış yer ve saatlerini yayınlıyoruz.

(Aşağıdaki görsele tıklayarak il il toplanma yerlerine ve araç kalkış saatlerine ulaşabilirsiniz)

TKP: HALK AYAĞA KALKIYOR

Türkiye Komünist Partisi, geçtiğimiz günlerde 1 Mayıs'a çağrıda bulunmuş ve şu açıklamayı yayımlamıştı:

TKP'DEN 1 MAYIS'A ÇAĞRI

Sevgili dostlar, kardeşler,

Çok kötü şeylerin, çok umut verici güzel şeylerle birlikte yaşandığı bir dünyada...

Sömürü düzeninin, gericiliğin üzerimize çullandığı ama onca şeye rağmen milyonlarca insanın, aslında ülkenin çoğunluğunun teslim olmayı reddettiği, bir çıkış yolu aradığı bir ülkede...

İşçilerin yalnızca emeklerini değil, geleceğini çalan sömürücülerle, sömürüye son verecek bir düzenin savunucularının mücadelesinin hiç yavaşlamadığı bir dönemde...

Sizi 1 Mayıs gösterilerine çağırıyoruz. Daha açıkçası, sizi 1 Mayıs gösterilerine Türkiye Komünist Partisi ile katılmaya çağırıyoruz.

Bu çağrımız bir “bayram kutlaması” çağrısı değil. Zaten ülkemizde 1 Mayıs’ın sıradan, huzurlu bir bayram günü olarak yaşanması mümkün değil. İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününün tam bir bayram günü olması için işçi sınıfının ülkenin dümenini eline alması gerekiyor.1 Mayıs’ta eşitlik ve özgürlük idealini, Türkiye’nin ve dünyanın aydınlık geleceğine olan ortak inancımızı TKP ile 1 Mayıs gösterilerinde paylaşmaya ve göstermeye çağırıyoruz sizi. 1 Mayıs günü, komünistler kendi pankartları ile yürüyecek, kendi sözlerini söyleyecek. 1 Mayıs gösterilerine belirlediğimiz merkezlerde katılacağız. Bu gösterilerde TKP boy gösterecek.

“Peki 1 Mayıs 2018’e ne anlam yüklüyorsunuz, 1 Mayıs gösterilerinden TKP ne çıkartmayı amaçlıyor” diye sorabilirsiniz.

Biz, ülkenin diri, ileri, aydınlık insanlarının, emek ve özgürlüğün mücadelesini verenlerin güçlü, kararlı, etkili bir şekilde meydana çıkmalarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ne fazla ne eksik: 1 Mayıs’ın mesajı, 1 Mayıs’ın kazanımı o gün ortaya çıkan görüntüde taşınıyor.

Türkiye Komünist Partisi ile yürüyecek olanlar, eşitlik ve özgürlük idealine bağlanmış yurttaşlarımız “biz buradayız ve büyük hesaplaşmaya hazırlanıyoruz” demiş olacak.

Bunu diyenlerin ertesi güne, sonraki günlere daha fazla bilenmiş, kendine ve mücadelesine daha fazla güvenen biri olarak başlayacağını düşünüyoruz.

Bu meydan okuma ne kadar etkili olursa, üzerimize çöken dumanın o kadar kolay dağıtılacağını, korkma sırasının halka korku salanlara geleceğini düşünüyoruz.

1 Mayıs’a uzun soluklu bir mücadelede atılan güçlü bir adım olarak anlam kazandırmaya, komünistler olarak 1 Mayıs’a bu ruhu vermeye çalışıyoruz.

TKP katıldığı her gösteride, beraber yürüdüğü insanlara, emekçilere yılgınlığı ve bıkkınlığı değil bu ruhu kazandırmaya çalışıyor. Bunun için kendi sözünü en güçlü şekilde söylemenin yollarını buluyor. Bu söylediğimiz, 1 Mayıs 2018 için de geçerli olacaktır.

TKP inandığını, bildiğini yapar. Aklıyla hareket eder. Bayrağını yükseltirken, pankartını boyarken, yürüyüş düzenini oluştururken bildiği, inandığı mücadeleyi ortaya koyar.

TKP, yaptığı her şeyi örgütlü yapar. Ortak akıl, ortak çalışma, dostuna güven veren, düşmanını tutuklaştıran bir örgütlü hareket yeteneği damga vurur TKP’nin yürüyüşüne.

TKP yalan söylemez. Ne kendini şişirir, ne şişirilmiş hayallerle gaz verir, ne de umutsuzluğu körüklemekten başka işe yaramayan bir tembelliği gerçekçilik diye yutturmaya kalkar. TKP iyimser olmak için yalana ihtiyaç duymaz. Gerçeklerden, tembellik ve yılgınlık değil sorumluluk ve mücadelecilik üretir.

TKP, devrimcidir. İlkesiz manevraların, düzen kurumlarına, şu ya da bu büyük güce sırt dayamaların, çirkin ve çürümüş bir düzene makyaj yapma misyonlarının peşinde koşmaz. Dünyanın düzeni bozuk. Bu düzen en kısa sürede bile değil, hemen değişmeli. TKP bu inancından, bu bilgisinden, bu ilkesinden hiç vazgeçmedi, vazgeçmeyecek.

TKP, bugünün bir gerçeğidir. Parti programımızı, ilke ve ideallerimizi, “bir gün mutlaka” hayat bulacak hayaller olarak değil, bugünün sorularına bugün verilen yanıtlar olarak görüyoruz. Kendi isteklerimizi, kendi hayal ve dileklerimizi gerçeğin yerine de geçirmiyoruz. TKP, ülkede ve dünyada olup biten her şeyi, emekçilerin hayatına yansıyan her bir meseleyi yakından izleyen, kendini toplumsal yaşamın en canlı, en gerçek yerlerinde kuran bir parti.

Sizleri 1 Mayıs’a çağırırken söylediklerimiz bunlarla ilgili: TKP’yi güçlendirmelisiniz, TKP’yi desteklemelisiniz. TKP, hepimizin ortak çabasıyla kazanmalı!

1 Mayıs çağrımızın özü bu.

1 Mayıs’a çıkalım. Sözümüzü söyleyelim. TKP’ye güç verelim.

Ülkenin geleceğini aydınlatacak yanıtları kendi mücadelesi içinde üretecek örgütlü bir toplumsal hareket, ancak örgütlü aklı, devrimci iyimserliği, akılcı bir mücadeleciliği besleyip büyüten bir komünist partinin varlığı ile ortaya çıkacaktır.

1 Mayıs günü sizi Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin/Adana, Eskişehir, Antalya, Çanakkale ve Samsun’da katılacağımız gösterilerde, yanımızda, TKP bayrağı altında görmek istiyoruz.

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ