Gözaltında polisin tacizine uğrayan öğrenciden açıklama: Haysiyetsizce!

TAYAD'ın tutuklu avukatların serbest bırakılması talebiyle 16 Şubat günü Ankara Sakarya Caddesi’nde yaptığı eyleme katılan ve gözaltına alınırken polisin tacizine uğrayan üniversite öğrencisi Merve Demirel, 'Polisin haysiyetsizce yaptığı muamelenin yarattığı utanç kesinlikle polise aittir. Bu utanç bana yüklenemez' dedi.

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği’nin (TAYAD) tutuklu avukatların serbest bırakılması talebiyle yaptığı eylemde polisin tacizine uğrayan öğrenciden açıklama geldi.

Merve Demirel, “Polisin haysiyetsizce yaptığı muamelenin yarattığı utanç kesinlikle polise aittir. Bu utanç bana yüklenemez” dedi.

Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Demirel, polis hakkında suç duyurusunda bulunacağını da açıkladı. Demirel, “TAYAD olarak 16 Şubat günü halkın avukatlarının açlık grevinin 24. gününde, hukuksuzca tutuklanmalarına karşı Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması yaptık, 3 kişiydik. Polisin müdahalesi oldu. Gözaltına alınırken bir polis tacizde bulundu, bu da görüntülendi” diye konuştu.