Gözaltında cinsel saldırı Meclis gündeminde

Ankara’da kadın bir eylemci gözaltına alınırken, polis tarafından cinsel saldırıya uğramıştı. Konu bir soru önergesiyle TBMM gündemine getirildi.

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği’nin (TAYAD) geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Sakarya Caddesi’nde yaptığı basın açıklaması sonrası, gözaltına alınırken bir eylemcinin polis memuru tarafından cinsel tacize uğradığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle yazılı bir soru önergesi verdi.

CHP’li Tanrıkulu’nun Soylu’dan yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

1-Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği’nin (TAYAD) Ankara’da gerçekleştirdiği eyleme dair polis kamerasına yansıyan eylemcilere saldırı, taciz vb. anlar var mıdır?

2-Eylemcilerin gözaltına alınması sırasında fotoğraflarla ortaya çıkan taciz olayı sonrası soruşturma açılmış mıdır?

3-Eylemciyi gözaltına alırken taciz ettiği görülen polis memurunun kimliği belirlenmiş midir?

4-Polis hakkında yasal işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa güncel akıbeti nedir?