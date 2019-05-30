Feyzioğlu'ndan yargı reformuna övgü: Son derece olumlu, 'Türkiye ittifakı'nın yol haritası

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Erdoğan'ın açıkladığı yargı reformunu 'Türkiye ittifakı' söyleminin yol haritası olarak gördüğünü söyledi. Feyzioğlu 'Sizi temin ederim AB standartlarının da üzerine çıkıyoruz bu reformlar gerçekleştirilirse' dedi. Feyzioğlu'nun Erdoğan'ın avukatlara yeşil pasaport açıklamasını hararetle alkışlaması ve Erdoğan'ın 'ama tüm avukatlara değil' demesiyse dikkat çekti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni överek bu belgeyi "son derece olumlu" bulduğunu söyledi.

'TÜRKİYE İTTİFAKI'

Erdoğan'ın açıkladığı belgeyi sadece bir reform belgesi olarak görmediğini söyleyen Feyzioğlu, belgenin Erdoğan'ın "Türkiye ittifakı" söyleminin altını doldurduğunu savundu. Feyzioğlu "Bugün açıklanan belgeyi sadece bir reform belgesi olarak görmüyorum, Türkiye’nin büyük kucaklaşmasının adı olarak nitelediğim Türkiye ittifakının yol haritası olarak görüyorum” diye konuştu.

'SİZİ TEMİN EDERİM AB STANDARTLARININ ÜSTÜNE ÇIKIYORUZ'

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nde yaptığı açıklamada Feyzioğlu "Sizi temin ederim AB standartlarının da üzerine çıkıyoruz bu reformlar gerçekleştirilirse" dedi.

Matematiksel düşünme becerisi gelişmiş hukukçuya ihtiyaç olduğunu söyleyen Feyzioğlu, bunu sağlayacak bir müfredatın geldiğini, TBB’nin Adalet Bakanlığı ile yakın çalışma içinde olduğunu kaydederek, “Hiçbir adımda biz dışlanmadık. Asli bileşen olarak çalıştık” diye konuştu.

Yargı reformuyla tutuklanmalara ilişkin iyileştirmelerin yapılacağını kaydeden Feyzioğlu, “Bu da kes yapıştır gerekçelerle tutuklama kararı verilmesine bir son geleceği anlamını taşıyor” şeklinde konuştu.

'COĞRAFİ TEMİNAT'

Hakimlere coğrafi teminatın geldiğini, bunun yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının en önemli başlıklarından birisi olduğunu kaydeden Feyzioğlu, “Hiçbir hakim, ‘birilerinin beğenmediği karar verirsem çoluğumun çocuğumun sıkıntısını çekerim’ diye düşünmeden coğrafi teminat içinde hareket edecek” ifadelerini kullandı.

Hakim ve savcı yardımcılığı getirilmesinin hakim ve savcı kalitesinin artacağı anlamına geldiğini söyleyen Feyzioğlu, “Sizi temin ederim AB standartlarının da üzerine çıkıyoruz bu reformlar gerçekleştirilirse” dedi.

YEŞİL PASAPORT SEVİNCİNE ERDOĞAN'DAN YANIT

Erdoğan'ın bugün belgeyi açıklarken avukatlara yeşil pasaport verileceğini söylemesi üzerine Feyzioğlu'nun oturduğu yerde doğrularak Erdoğan'ı sevinçle alkışlaması dikkat çekmiş, Erdoğan bunun üzerine "Ama tüm avukatlara değil" demişti.