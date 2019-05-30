Erdoğan 'Yargı reformu' toplantısında konuşuyor: Kılıcın yapamadığını adalet yapar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı reformu toplantısında yaptığı konuşmada, 'Ecdadımız yüreğinin ve bileğinin gücüyle ele geçirdiği coğrafyaları adaletle yönetmiştir. Kanuni Sultan Süleyman bunun için 'Kılıcın yapamadığını adalet yapar' der. Yeni nesillere bırakacağımız en büyük miras da bu anlayış olacaktır' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saray'da düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Adalet mülkün temelidir diyerek devleti adalet üzerinde yaşatan bir medeniyetin temsilcisi olarak bu mesele bizim önceliklerimiz arasında ilk sırada yer almıştır.

Reform belgesinde yer alan kimi uygulamaları hayata geçirmeye başladık. Adalet akademisi, nöbetçi noterlik, hakim ve savcılığın uyacağı kurallar bunların bir kısmıdır. Diğer başlıkların uygulamaya geçirilmesini de bizzat yakından takip edeceğiz.

Türkiye'nin AB üyeliği sürecindeki en büyük kazanımlarından birisi de reform paketlerini geliştirmiş olmasıdır. Reformlar konusundaki kararlığımızı Ankara Kriterleri yapar diyerek devam etmiştik. Bu reformlara AB istediği için değil, milletimin ihtiyacı olduğu için sahip çıkıyoruz. Bu belgenin hazırlığında da AB kriterleri gözetilmiş olmakla birlikte ülkemizin demokrasi, adalet ve insan hakları talepleri göz önüne alınmıştır.

Ecdadımız yüreğinin ve bileğinin gücüyle ele geçirdiği coğrafyaları adaletle yönetmiştir. Kanuni Sultan Süleyman bunun için "Kılıcın yapamadığını adalet yapar" der. Yeni nesillere bırakacağımız en büyük miras da bu anlayış olacaktır.

TUTUKSUZ YARGILAMA ASIL YÖNTEM...

Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını hedefliyoruz. Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz.

İNTERNET SANSÜRÜ AÇIKLAMASI

İnternet erişim engelleme usullerini gözden geçiriyoruz. Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak.

İkinci temel perspektif adalet sisteminin işleyişidir. Adil yargılanma hakkının korunmasını hedefliyoruz. Adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması önceliklerimiz arasında olacak. Adliyede vatandaşların işlerinin kolaylaştırmasına yönelik hedefler belirledik.

HUKUK FAKÜLTELERİNDE EĞİTİM SÜRESİ 5 YILA ÇIKARILACAK

Hakimliğe ve savcılığa girişteki mülakat ekibini genişletiyoruz. Hukuk fakültelerinin eğitim süresi ve kontenjanları ile başarı sıralaması ölçütünü yeniden belirliyoruz. Hukuk mesleklerine giriş sınavı önümüzdeki dönemin en önemli yeniliklerden biri olacak. Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıla çıkarılacak.

Avukatlara yeşil pasaport vererek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI

Hakim ve savcılar ilk kez coğrafi teminata kavuşacak. Kıdem ve performans kriterleri çerçevesinde bir hakim ya da savcının görev yeri kendi isteği dışında değiştirilmeyecek. İlk kez hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi oluşturulacak.

İhtisaslaşmada yeni bir dönem başlıyor. Hakimler ceza ve hukuk hakimi olarak ayrılıp ihtisaslaşma sağlanacak.

AVUKATLARA SINAVA GİRECEK, ÜÇ ÖZEL MAHKEME KURULACAK

Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.

Avukatlık mesleğinde bir ilk.. Avukat olabilmek için ''Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı''nda başarılı olma şartı getirilecek.

ÇOCUK DÜZENLEMESİ

Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocuklar, ilk defa işledikleri fiillerin soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmeden çocuklara özgü koruma mekanizmaları içerisinde değerlendirilecek.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması, icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak.

Suça sürüklenen çocuklara özgü kamu davasının açılmasının ertelenmesi modeli geliştirilecek.