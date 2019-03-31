‘Etek giyersen böyle olur’ dedi, 6 ay hapis cezası verildi

İzmir Karşıyaka’daki bir AVM’de yaşanan taciz olayında mahkeme kararını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında İzmir Karşıyaka'da bir AVM'nin sinema salonunda yaşanan taciz olayına ilişkin mahkeme kararı açıklandı.

Sinema bekleme salonunda N.E. (34) adlı yurttaşın karşısına oturarak tacizde bulunan Abdullah Toprak hakkında 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

DHA'nın haberine göre, Karşıyaka 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında Bismil Asliye Ceza Mahkemesi’nde talimatla ifade verip savunmasını yapan Toprak suçlamayı kabul etmedi. N.E.’nin avukatı Sena Yazıbağlı Gül, sanığın bu suçu işlemekte bir çekince görmediğini, ekip otosunda bile müvekkiline “Etek giyersen böyle olur” dediğini, bunun dahi suç işleme kastı içinde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Davayı karar bağlayan hâkim, sanığın eyleminden dolayı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) cinsel tacizi içeren 105/1-1 maddesi kapsamında 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, ayrıca sanığın yeniden suç işlemeyeceğine yönelik olumlu kanaat oluşmadığı için indirim yapılmasına gerek görmedi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. Avukat Sena Yazıbağlı Gül, duruşmanın ardından “Kamusal alanlar ve kadın bedeni kimsenin mülkiyetinde değil. Kadınlar her yerde, istedikleri şekilde var olacaklar” dedi.