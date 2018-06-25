Eren Erdem: Kılıçdaroğlu'nun yapacağı en erdemli davranış 'istifa' olacaktır

Eren Erdem, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.

Yeni seçilen CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol'un parti yönetimini istifaya çağırmasının ardından CHP'li Eren Erdem de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'un istifaya çağırdı.

Eren Erdem'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"2920 gündür Genel Başkan olan ve 9 seçim kaybeden birinin, 50 günlük çalışmayla CHP’nin mahkum edildiği %25 barajını aşıp %30’ları geçen bir siyasal hareketlilik karşısında yapması en erdemli davranış 'istifa' olacaktır.Bu, saygın, erdemli bir davranış olarak mutlaka tarihe geçer."