CHP Elazığ Milletvekili Erol: İstifaya davet ediyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 41 yıl sonra ilk defa Elazığ milletvekili çıkardı. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla CHP Elazığ Milletvekili olduğu kesinleşen Gürsel Erol, ilk açıklamasında parti yönetimini istifaya çağırdı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP'nin seçim başarısızlığının ülkeyi yönetme iddiası taşımayan, yalnızca kendilerini seçtirmekten başka amacı olmayan bir anlayışın sonucu olduğunu öne sürdü.

'GENEL MERKEZ'İ İSTİFAYA DAVET EDİYORUM'

"Partimizin yaşadığı 24 Haziran seçim sonuçları başarısızlığının sorumlusu bu yönetim anlayışıdır" diyen Erol, Genel Merkez yönetimini istifaya davet ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve ünvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum. Bu çağrımı genel merkez tarafından belirlenen, garanti seçim bölgesinden gelen bir milletvekili olarak değil, Tunceli ve Elazığ’da seçim kazanmış partinin ilkeleri ve etik değerleriyle siyaset yapan bir milletvekili olarak yapıyorum. Partimizin koltuk adamlarına değil, ülkenin yönetimi ile ilgili iddia taşıyan dava adamlarına ihtiyacı vardır"

