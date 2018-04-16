Erdoğan'ın danışmanı: ABD-Rusya çatışmasını Türkiye önledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarından İlnur Çevik, Türkiye'nin Rusya ve ABD arasında çıkabilecek ciddi bir çatışmayı 'ince diplomasi' ile engellediğini ileri sürdü. Saldırıdan memnuniyet duyduğunu defalarca açıklayan AKP'nin nasıl bir ince diplomasi yürüttüğü merak konusu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarından İlnur Çevik, yine ilginç bir yazıyla gündemde.

Daha geçtiğimiz günlerde, "Rusya hava sahasını açmasaydı bırakın El Bab'a, Afrin'e girmeyi insansız hava aracı bile kaldıramazdık" diyen Çevik, son Rusya-ABD gerilimini değerlendirdiği yazısında, "Türkiye Rusya ve ABD Suriye’de doğrudan karşı karşıya gelmesin diye ince diplomasi yaptı ve ciddi bir çatışmayı başarı ile önledi" ifadelerini kullandı.

Çevik aynı yazıda yine hiçbir kaynağa dayanmayan ciddiyetten uzak ifadeler kullanarak, "Esad rejimi direkt hedef alınmadı. Şam'da kimyasal silah depoları ve kimyasal silah üretim merkezleri vuruldu. Ama Şam'daki Başkanlık Sarayı vurulmadı" dedi.

Çevik'in sözünü ettiği kimyasal silah depolarının nerede olduğu, vurulduktan sonra nasıl hiçbir etki yaratmadığı merak konusu.