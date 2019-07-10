Erdoğan'ın aklına işçi hakları geldi: İşçilerin kapıya konmasını kınıyorum

İktidara geldiği günden bu yana patron dostu olan, kamuya ait ne varsa özelleştiren, binlerce işçinin işten çıkarılmasına göz yuman, grev yasağından övgüyle bahseden ve 'ayaklar baş olursa kıyamet kopar' diyen Erdoğan, 'Bolu Belediyesi’nde Hak-İş mensubu işçi kardeşlerimin seçimden hemen sonra kapıya konmasını kınıyorum... Başkası için çalışan insanın bunun karşılığında hakettiği ücreti alma mücadelesi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'nda işçi haklarını hatırladı.

Yıllardır patron dostu ve işçi düşmanı uygulamaların altına imza atan Erdoğan, "Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Yolumuza aynen devam edeceğiz. Bu vesileyle Bolu Belediyesi’nde genel başkanlarının ‘hiç kimse dışarıya atılmayacak’ dediği halde Hak-İş mensubu işçi kardeşlerimin seçimden hemen sonra kapıya konmasını kınıyorum ve bu akşam başka sabah başka yalan söyleyenleri de tüm milletime şikayet ediyorum" dedi.

"Başkası için çalışan insanın bunun karşılığında hakettiği ücreti alma mücadelesi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir" diyen Erdoğan, "İslam’da da emeğin karşılığının tam ve zamanında ödenmesi konusunda önem verilmiştir. Sendikalar işte bu mücadeleye öncülük eden kuruluşlar olarak gerçekten takdire şayan bir konumda bulunuyorlar. Hak-İş sadece işçinin emekçinin hakkını aramakla kalmamış aynı zamanda bağrından çıkmış toplumun tüm meseleleriyle de yakından ilgilenmiş bir sendikadır" şeklinde konuştu.

'İNSANIN HAKETTİĞİ ÜCRETİ ALMASI MÜCADELESİ...'

Konuşmasında emekçilerin hakettiği ücreti almak için verdiği mücadelenin "önemine" değinen Erdoğan, Türkiye'de ise benzer eylemlerin yıllardır biber gazı ve polis saldırısıyla bastırılmaya çalışılmasına öncülük ediyor.

"Bizimle birlikte grev denilen olaylar ortadan kalktı" diyerek patronlara güven veren bir konuşmaya da imza atan Erdoğan, "Grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun, öyleyse de toplumun genelinde grevler minimize oluyor, grevsiz bir toplum meydana getirdik" demişti.

Aynı Erdoğan, OHAL döneminde KHK ile birçok işçi grevini de iptal etmişti.

Erdoğan, 1 Mayıs'ta hakkını arayan işçilere yönelik "Ayaklar baş olursa kıyamet kopar" demiş ve işçilere bakışını net şekilde gözler önüne sermişti.