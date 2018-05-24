Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye ABD çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Amerikalılar beni aradı, Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen usulüne uygun bir şekilde bizden istemedi dedi' açıklamasına ilişkin bir çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya ilişkin de çağrıda bulundu.

İnce'nin "Amerikalılar beni aradı, Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen usulüne uygun bir şekilde bizden istemedi dedi" sözlerini hatırlatan Erdoğan, ''Sana bunu ABD'den kim söylemiş? MİT'e veya Adalet Bakanlığı'na, hangi yetkili bunu aramış da bunlar gazete küpürüdür, böyle birşey yok demiş, açıklasın. Pek girmek istemiyordum ama bu konuda sayın Muharrem bey Adalet Bakanlığı'na veya Milli İstihbarat'a bu işin ispatını yapması lazım. Ben onu davet ediyorum, dürüst ise bunu Mili İstihbarat'a ya da Adalet Bakanlığı'na belgesiyle vermesi lazım" ifadelerini kullandı.