CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Amerikalılar beni aradı, Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen usulüne uygun bir şekilde bizden istemedi dedi' açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

İnce, CHP'de yalnız olduğu iddialarına yönelik ''Ben 'CHP'nin adayı kim olacak' sürecinden beri medyanın haline üzülüyorum, bu kadar yanlı olunmaz. Parti rozetini çıkarıp 81 milyonun cumhurbaşkanlığına aday olarak çıktığımız için milletvekillerini ön plana çıkarmıyoruz. Her gittiğim mitingte yanımda 10 milletvekili var. Ama olayı CHP'nin şovuna çevirmemeye çalışıyoruz. Bütün dünya basını yanımda. Hepsi benimle röportaj yapıyor. Türk basını ise görmezden geliyor. Yalnız olan Türk basını'' dedi.

''24 haziranda cumhurbaşkanı olduğumda yargıyı temizleyeceğiz, bağımsız bir yargı kuracağız dedim. Gülen'i getirteceğimizi söyledim" diyen İnce, "Amerikalar beni aradı, Fethullah Gülen'in iadesi için usulune uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler. Buradan sayın Cumhurbaşkanına soruyorum: Fethullah Gülen'in iadesi için usulune uygun bir başvuru yapılmış mı?'' ifadelerini kullandı.