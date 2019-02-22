Erdoğan'dan 19 Mayıs genelgesi

19 Mayıs'ta stadyumlarda yapılan törenleri iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 19 Mayıs'ın ülke genelinde kutlanması için genelge yayımladı.

Önceki yıllarda çeşitli gerekçelerle iptal edilen veya içeriği değiştirilen 19 Mayıs, bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkardığı genelge sonrası ülke genelinde kutlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı vesilesiyle" başta Samsun olmak üzere tüm Türkiye'de gençlik, spor ve kültür etkinlikleri düzenlenecek.

Buna göre, 100. yıl kutlamalarına ilişkin etkinlikler yıl boyunca İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara güzergahı başta olmak üzere tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Düzenlenecek etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülecek.