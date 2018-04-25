Erdoğan: Türkiye adalet alanında daha iyi bir döneme giriyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye, her alanda olduğu gibi adalet konusunda da çok daha iyi bir döneme giriyor" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesinin 56. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye, her alanda olduğu gibi adalet konusunda da çok daha iyi bir döneme giriyor" dedi.

Konuşmasına "Anayasa Mahkemesinin 56. kuruluş yıl dönümünü" tebrik ederek başlayan Erdoğan, "kuruluşundan bugüne kadar Anayasa Mahkemesinin çalışmalarında emeği geçen herkese şükranlarını sunduğunu" söyledi.

'FİLOZOFLAR MEVLANA'NIN ADALET TANIMI SEVİYESİNE ULAŞAMADI'

Erdoğan, "dünyadaki önemli filozof ve devlet adamlarının pek çoğunun adaletle ilgili görüşlerini ifade ettiklerini" ancak "bunların pek azının Mevlana'nın adalet tanımı seviyesine ulaşabildiğini" öne sürerek, "Mevlana Hazretleri hayatın farklı alanlarındaki bakışına uygun şekilde birden fazla adalet tanımı yapmıştır. Mesela, Mevlana Hazretleri hukuku adalet denizinden bir katre olarak görür. Bununla birlikte ne kadar küçük olursa olsun denizin letafetinin bu damladan belli olacağını söyler" diye konuştu.

'DEMOKRASİYE OLAN BAĞLILIĞIMIZDAN TAVİZ VERMEDİK'

Erdoğan, "Türkiye'nin medeniyetinde ve kültüründe mevcut bulunan kadim adalet mirası sayesinde demokrasi ve hukuk devleti yolundaki atılımlarını güçlü bir şekilde hayata geçirme imkanına sahip olduğunu" söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asırlardır yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen her defasında süratle toparlanıp yeniden demokrasi ve hukuk devleti yoluna girebiliyorsak işte bu sayededir. Son yıllarda bu durumun yeni ve tarihi örneklerini hep birlikte yaşadık. Demokrasiye ve hukuk devletine olan bağlılığımızdan taviz vermeden vesayetten tutun darbe teşebbüslerine ve terör saldırılarına kadar nice tehdidin üstesinden gelmeyi başardık. Hatta sadece tehditleri bertaraf etmekle kalmadık çok kritik bir yönetim değişikliği sürecini de hamdolsun suhuletle neticeye ulaştırdık."

'YARGI DAHA BAĞIMSIZ HALE GELECEK'

"Şimdi 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından tüm unsurlarıyla hayata geçecek olan yeni yönetim sistemimizle yürütmeyi daha güçlü, yasamayı daha itibarlı, yargıyı da daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu tarihi değişime birikimleriyle, yol göstermeleriyle, içtihatlarıyla destek olan yargı mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Türkiye her alanda olduğu gibi adalet konusunda da çok daha iyi bir döneme giriyor."