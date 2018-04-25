Cumhuriyet davasında karar

Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve çalışanlarının yargılandığı 20 sanıklı davanın 9. duruşması sona erdi.
Mahkeme kararı açıklamaya başladı.
VERİLEN CEZALAR
Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay hakkında güveni kötüye kullanma isnadıyla açılan davadan beraatine karar verildi. Ancak mahkeme, Akın Atalay'ın silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber yardım etmek suçlamasıyla açılan davada 6 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına, 1/6 oranında indirilmesine ve neticeten 7 yıl 13 ay cezalandırılmasına hükmetti.
Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç için ise Orhan Erinç'in 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Gazeteciler, Murat Sabuncu'ya 7 yıl 6 ay, Kadri Gürsel'e 2 yıl 6 ay, Guray Öz'e 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Mahkeme, Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Kara ve Mustafa Kemal Güngör 3 yıl 9'ar ay hapisle cezalandırılmasına, Aydın Engin'e 7 yıl 6 ay, Hikmet Çetinkaya'ya 6 yıl 3 ay, Ahmet Şık'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
Cumhuriyet çalışanı Emre İper'e de 3 yıl 9 ay, neticeten 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
KARARLAR OY BİRLİĞİYLE
Mahkeme heyeti Kadri Gürsel için oy çokluğuyla karar aldı.
Diğer tüm sanıkların cezaları oy birliğiyle verildi.