Erdoğan: Siz hâlâ domates, patates, biber konuşuyorsunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'taki mitinginde KİT'lere kadro talebinde bulunan yurttaşları hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sivas'ta düzenlediği mitingde KİT'lere kadro isteyen yurttaşlara sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan'ın konuşması sırasında KİT'lere kadro diyen yurttaşlara, "KİT falan hepsinin kadrosunu verdik. Bizden bir şey beklemeyin. Her şeyi verdik. Bu toplantıyı provoke etmeyin. Alışılmış bir lider değilim, olmadım da" dedi.

'DÜŞÜNÜN BİR MERMİNİN FİYATI NEDİR, SİZ HÂLA DOMATES DİYORSUNUZ'

Erdoğan, "Bizler Cudi'de, Tendürek'te mücadeleyi verirken, onları temizlerken, sıfırlarken, sizin söylediklerinize bakın. Ne diyorlar domates, ne diyorlar patlıcan, patates. Düşünün ya düşünün bir merminin fiyatı nedir? Düşünün benim Mehmedimin giyinip kuşanıp bu teröristlere karşı verdiği mücadelenin bedeli nedir bir düşünün. Bunları bu iktidar yapıyorsa başarıyorsa… Siz hâlâ domates, patates, sivri biber konuşuyorsunuz. Bizi George, Hans bir yerlerden vurmak istiyor. Bunlar da ona ön ayak oluyorlar" diye konuştu.





BBP'YE TEPKİ: SAKIN İNANMAYIN

"Birileri çıkıyor Muhsin kardeşimi istismar etmek suretiyle Sivas’ta belediyeyi alma gayretine giriyor" diyen Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde kendilerine destek veren BBP'yi eleştirirken, "Şu ana kadar Sivas’a verilmiş hizmetleri veren bir AK Parti iktidarı var. Bizi yollara düşüren bu Sivas hasretidir. Sivas’ın gönlünde nifak değil birlik beraberlik duyguları filiz vermiştir. Bazı dedikodular oluşturuyorlar neymiş AK Parti adayını çekecekmiş sakın bu yalanlara, dedikodulara, fitneye aldanmayın. Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz. Bizim şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır. AK Parti ve MHP. Cumhur İttifakının içinde başka parti yoktur. Bizimle rastgele bir fotoğraf çekilip bu fotoğrafı sağda solda istismar etmeye çalışanlara inanmayın" ifadelerini kullandı.

Yüksek hızlı tren projesine değinen Erdoğan, “Bu yıl test sürüşlerini başlayıp önümüzdeki yılda hizmete açacağız. Ulaştırma Bakanı da burada. İşi takip edip bitirmezse güle güle. Demiryollarımızın ihtiyacı olan travers fabrikasını istihdam sağlamak için Sivas’a kurduk. Ankara-Yozgat-Sivas YHT hattı yapımı devam ediyor. Bu hatlar Ankara-Sivas yolculuğunu 2 saate düşüyor” ifadelerini kullandı.

‘AFRİN’DE MERMİ, BOMBA KULLANDIK; NE PATLICANA BENZER NE DOMATESE’

Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nı hatırlatan Erdoğan, “İki ay Afrin’de leblebi çekirdek mi kullandık? Mermi kullandık, bombaları kullandık. Silahlı silahsız bütün insansız hava araçlarıyla bu teröristleri yok ettik. Bu ne domatese ne patlıcana ne patatese benzer” dedi.

‘CHP, TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İTTİFAK KURDU’

CHP’nin “terör örgütleriyle ittifak kurduğunu” iddia eden Erdoğan, “CHP’nin terör örgütüyle birlikte kurduğu ittifakı, görüyorsunuz kimler kimlerle iş tutuyor. CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi kol kola yürüyorlar. Güzel bir sözdür: Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Olay bu kadar basit gösterdikleri adayların tıyniyetlerini birlikte değerlendirecektik” şeklinde konuştu.

'SİVAS'TA KENEVİR ÜRETİLECEK'

Kenevir ekimine izin verilecek iller arasında Sivas’ın da olacağını belirten Erdoğan, “Artık Sivas’ta kenevir üretilecek. Artık bu naylon poşetler olmayacak inşallah. Bu kenevirle hem atletimizi yapacağız hem fanilamızı yapacağız hem bez torbamızı yapacağız. Şimdi sembolik olarak, bilmiyorum sizin elinize ulaştı mı, yolda gelirken biraz dağıttım ama kenevirden bir torba, birazdan bu torbadan biraz atarız” dedi.