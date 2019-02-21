Erdoğan: Nisan'dan itibaren reform gündemine odaklanacağız

AKP'nin Manisa mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayından itibaren 'reform' gündemine odaklanacaklarını belirterek, 'seçimlerde önümüzü kesmeye çalışıyorlar' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu.

31 Mart seçimlerinden sonraki döneme işaret eden Erdoğan, "Nisan ayıyla birlikte Türkiye tamamen reform gündemine, büyük projelerine, büyük yatırımlarına odaklanmış olarak geleceğe doğru yol alacak. Seçimlerde önümüzü kesmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

'KAÇAK YAPILARDAN ÇIKIN, TOKİ SAĞLAMINI YAPSIN'

Erdoğan, riskli yapıların tahliyesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 81 ile yazı gönderildiğini belirterek, "Bu kaçak yapılardan çıkın, kiranızı biz vereceğiz, biz de oralarda TOKİ olarak süratle sağlam, güvenilir binalar yapalım" dedi. Tahliye işlemleri için "Bu adımı atmamız lazım" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu konuda halkımdan destek bekliyorum" dedi.

Dikey mimariden uzaklaşılması gerektiğini belirten Erdoğan, "Dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle yani zemin artı dört, bilemediniz zemin artı beş kat binalarla bu işi yapalım" dedi.

AKP ve MHP oylarının 31 Mart yerel seçimlerinde "konsolide" olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu CHP'nin yanına aldığı öteki partilerin de çalımlarına bakmayın. Bunların heybesinde ne hizmet var ne proje var ne gayret var. Bunların heybesinde saman bile yok. 31 Mart'ta zillet ittifakını çökertelim. 12 Eylül'ün zalim savcısının mirası bugün CHP'de vücut buluyor. Ülkemizdeki tüm darbelerin açık ve aleni destekçisi CHP, bu kötü mirasını bugün de devam ettiriyor".