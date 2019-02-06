İstanbul Kartal'da sekiz katlı bina çöktü!

İstanbul Kartal'da, patlama sonrası sekiz katlı bir bina çöktü. Ekipler, enkazda aramalar yapıyor. Binada 14 dairenin bulunduğu öğrenildi. Enkazdan şu ana kadar sekiz kişinin çıkarıldığı, ikisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli mahallesi Bankalar caddesi Sema sokak üzerindeki sekiz katlı bir binada patlama sonrası çöktü.

Binanın, patlamanın ardından çöktüğü iddia ediliyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bursa ve Sakarya'dan da kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

Enkaz altında kalanlar olduğu belirtiliyor. Ekipler, enkazda aramalar yapıyor.

MUHTAR: BİNADA 14 DAİRE VARDI, KORKUNÇ BİR OLAY

Orhantepe Mahallesi muhtarı Zeki Dağ, “Korkunç bir olay. Birden yıkılacak bir binaya benzemiyordu. Binanın altında beş aracın kaldığı söyleniyor. Binada 14 daire vardı. Normalde 27-30 civarında kişi olduğu görülüyor ama nüfus müdürlüğünden net bilgi henüz gelmedi onu ileride açıklayacağız. Şu anda arama herkes bir şey yapmaya çalışıyor ama bir sonuca ulaşamıyoruz. Binayla ilgili herhangi bir risk raporu bulunmuyordu” dedi.

OLAY YERİNDEN NOTLAR

Çatı katındaki yıkılan molozlar temizlenmeye çalışılıyor. Çok yoğun bir çalışma var. Vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için zabıta ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Az önce de binanın enkazında çatıda da bir çökme meydana geldi. Binada oturup da çökme anında dışarıda bulunan bazı vatandaşlar da şu anda bina önünde bekliyor. Olay yerine AKUT bekleniyor.

İtfaiye ekipleri 26 araç, 86 personel ile müdahale ediyor.

Mahalle muhtarı binanın tamamen dolu olduğunu söyledi.

En alttaki tekstil atölyesinde en az 20 kişi çalışıyordu.

Enkazdan şu ana kadar sekiz kişinin çıkarıldığı, ikisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Binanın çökmeden önceki hali şöyle: