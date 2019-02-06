İstanbul Kartal'da sekiz katlı bina çöktü!

İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli mahallesi Bankalar caddesi Sema sokak üzerindeki sekiz katlı bir binada patlama sonrası çöktü.
Binanın, patlamanın ardından çöktüğü iddia ediliyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bursa ve Sakarya'dan da kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi.
Enkaz altında kalanlar olduğu belirtiliyor. Ekipler, enkazda aramalar yapıyor.
MUHTAR: BİNADA 14 DAİRE VARDI, KORKUNÇ BİR OLAY
Orhantepe Mahallesi muhtarı Zeki Dağ, “Korkunç bir olay. Birden yıkılacak bir binaya benzemiyordu. Binanın altında beş aracın kaldığı söyleniyor. Binada 14 daire vardı. Normalde 27-30 civarında kişi olduğu görülüyor ama nüfus müdürlüğünden net bilgi henüz gelmedi onu ileride açıklayacağız. Şu anda arama herkes bir şey yapmaya çalışıyor ama bir sonuca ulaşamıyoruz. Binayla ilgili herhangi bir risk raporu bulunmuyordu” dedi.
OLAY YERİNDEN NOTLAR
Binanın çökmeden önceki hali şöyle: