Erdoğan kongre salonu önünde yineledi: Onların doları varsa bizim Allahımız var

AKP 6. Olağan Büyük Kongresi öncesi Ankara Arena Spor Salonu önünde toplanan kalabalığa hitap eden partinin genel başkanı Tayyip Erdoğan, 'Yok şuymuş, yok buymuş, yok dolarmış. Onların doları varsa bizim Allahımız var' dedi. Erdoğan, 'Yerel seçimlerde bütün büyükşehirleri halkımızdan emanet alacağız' diye konuştu.

AKP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra yeni sistemin ilk kongresini Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriyor.

Yerel seçimlerde bütün büyükşehirleri halkımızdan emanet alacağız" diyen Erdoğan, ekonomiye ilişkin yaptığı değerlendirmede daha önce söylediği "Onların dolarları varsa bizim Allahımız var" ifadesini tekrarladı.

Kongre öncesi salon önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

Şu anda partimiz 17 yaşında. Genç, dinamik ve geleceğe çok daha iyi hazırlanan bir parti olarak Türkiye ve dünyaya bu mesajları tekrar veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz.

Yok şuymuş, yok buymuş, yok dolarmış. Onların doları varsa bizim de Allahımız var. Bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler. Yeter ki siz ayakta durun. Dimdik ayakta durduğumuzun mesajını vereceğiz. Yeni sistemde AKP'nin iktidarı ile 81 milyon insanca yaşamın erdemine ulaşacak. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim ülkemizin, milletimizin birliğini daim kılsın.

SALONUN ÇEVRESİNDE POLİS ABLUKASI

Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi. Salon çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınıyor.

Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip etti. Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.