Erdoğan kongre salonu önünde yineledi: Onların doları varsa bizim Allahımız var

AKP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra yeni sistemin ilk kongresini Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriyor.
Yerel seçimlerde bütün büyükşehirleri halkımızdan emanet alacağız" diyen Erdoğan, ekonomiye ilişkin yaptığı değerlendirmede daha önce söylediği "Onların dolarları varsa bizim Allahımız var" ifadesini tekrarladı.
Kongre öncesi salon önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:
SALONUN ÇEVRESİNDE POLİS ABLUKASI
Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi. Salon çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınıyor.
Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip etti. Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.
Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.