Erdoğan: Fırat'ın doğusuna harekat birkaç güne başlayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'ye ilişkin konuşarak 'Fırat'ın doğusuna harekat birkaç güne başlayacak' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusundaki YPG güçlerine yönelik operasyon yapılacağını duyurdu.

Erdoğan, operasyonun "birkaç güne başlayacağını" söyledi. Erdoğan, konuyla ilgili olarak ABD’ye bilgi verildiğini de belirtti.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Güneyimizde terör koridorunu inşa etmenin gayreti içindeler. Biz bunlar teröristtir diyoruz. Başta ABD stratejik ortaklarımız bunlar terörist değildir diyor. Bunlar PKK'nın yan kollarıdır. Siz bizimle neden hareket etmiyorsunuz da onlarla hareket ediyorsunuz? NATO'da beraber değil miyiz? DEAŞ'a karşı bir şey yapacaksan beraber yapalım, Rakka'da yapacaksan beraber yapalım. Münbiç'te hâlâ netice alamadık. Sayın Başkan 30 günde bunların tamamını temizleyeceğiz diyor. Göreceğiz. Temenni ederiz ki temizlesinler."

'20 BİN TIR'I AŞKIN SİLAH GÖNDERİLDİ'

"Güçlü bir orduya sahibiz, hepsi kabul ediyor. Ne zaman Suriye'de sahaya indik işin gidişatı değişti. Yıllarca DEAŞ diyerek Suriye'nin altını üstüne getirenlerin balonunu Fırat Kalkanı ile patlattık. İdlib'de büyük bir insani krizin önüne Rusya ile geçtik. 20 bin TIR'ı aşkın teröristlere silah gönderildi. Bunun yanında araç gereç gönderildi. Söylüyoruz, böyle bir şey yok diyorlar. Türkiye bir göçebe devleti değil, modern bir devlet bunu bilmeniz lazım. Bu konuda ABD ile derin görüş ayrılığı yaşadığımız herkesin bildiği bir gerçektir."

'30 BİN TERÖRİSTİ EĞİTİYORLAR'

"ABD'nin bize verdiği sözleri ve sonuçları paylaşmak istiyorum. DEAŞ operasyonunu birlikte yapalım dedik. Kapsamlı planı sunduk. Son olarak 30 bin teröristi bölgede eğitme adımlarını atmaya başladılar. Yok böyle bir şey diyorlar. Tüm dünya medyası tespit etmiş durumda. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Birlikte bayrak sallama, onların paçavrasını sallıyorlar. Ortak devriye, ortak eğitim aşamasına kadar getirdiler bu işi. İtirazlarımıza da ağır silahlar vermedikleri mevcutları da toplayacaklarını söylediler. Kimi uyutuyorsunuz? Fırat'ın doğusuna harekat birkaç güne başlayacak. ABD'ye bilgisini verdik. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır."