YPG'den açıklama: ABD ile IŞİD sonrası için de anlaşmamız var

Sputnik'e konuşan SDG sözcüsü, üye sayılarının 70 bine ulaştığını, ABD ile 'IŞİD sonrası dönemler' için anlaşmaları bulunduğunu söyledi.

Suriye'de YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri'nin açıklamasına göre örgütün silahlı üye sayısı 70 bine ulaştı.

Sputnik'e konuşan SDG sözcüsü Gabriel Kino, SDG'nin ABD ile işbirliğine ilişkin de açıklamada bulundu.

ÜYE BAŞINA 200 DOLAR VERİLİYOR

Habere göre eğitim ve silahları ABD tarafından karşılanan YPG'nin üyelerine ABD tarafından aylık 200 dolar veriliyor. ABD örgüte zırhlı araçlar ve pikap araçlar da sağlıyor.

SDG sözcüsü Gabriel Kino, SDG'nin üye sayısının 70 bine ulaştığını belirterek, "70 bin dışında on binlerce asayiş ve iç güvenlik güçleri de var. Bu güçler ihtiyaca göre kendini hazır tutuyor. Eğitim ve gerekli tedbirlerini alıyorlar" dedi.

‘İŞİD SONRASI İÇİN DE ANLAŞMAMIZ VAR’

IŞİD'in bitirilişi konusunda "ABD ve koalisyon güçleriyle aralarında bir anlaşmanın olduğunu" belirten Kino, ABD ile "IŞİD sonrası dönemler" için de aralarında bir anlaşmanın olduğunu dile getirdi.

SDG'nin kontrolünde Rakka başta olmak üzere birçok kent bulunuyor.