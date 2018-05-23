Erdoğan faizle ilgili neler söylemişti?

Doların 4,93'e kadar yükselmesi sonrası toplanan Merkez Bankası faiz arttırımı kararı aldı. Merkez Bankası'nın aldığı karar sonrası akıllara Erdoğan'ın geçtiğimiz ay yaptığı 'Ekonomide her kötülüğün anası faizdir' açıklaması geldi.

Merkez Bankası'nın aldığı faiz arttırımı kararı dolarda düşüşe neden olurken, akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı faiz açıklaması geldi.

Faiz arttırımına karşı olduğunu belirten Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Birileri çıkıyor garip garip şeyler söylüyor. ‘Ekonomi şöyle böyle falan filan. Dikkatli olmamız lazım’. Dikkatli her zaman olacağız, dikkatli olmazsak en büyük trafik kazasını kendin yaparsın. Tabii dikkatli olacaksın ama kendi ayağına da kurşunu sıkmayacaksın. Sen kalkar da faizli bir ekonomi ile ülkeyi yönetmeye devam edersen, o dikkatsiz araba sürmeye benzer. Türkiye’yi faiz belasından, faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler de bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar kusura bakmasın karşısında beni bulur. Çünkü ekonomide her kötülüğün anası faizdir" demişti.