Merkez Bankası'ndan rekor faiz artırımı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu olağanüstü toplandı. Geç likidite penceresininin yüzde 13,5'ten yüzde 16,5'e yükseldiği açıklandı. 300 baz puanlık faiz artışı, dolar/TL'nin 4,58'e gerilemesini sağladı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) olağanüstü toplandı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplanmıştır" denildi. Toplantıda geç likidite penceresini yüzde 13,5'den yüzde 16,5'ye yükseltilmesi, faiz oranının 300 baz puan artırılmasına karar verildi. Merkez Bankası, uzun süreden sonra ilk defa bu kadar yüksek oranlı bir faiz artışı yaptı. Dolar/TL'nin gün içinde 4,93 seviyesine kadar çıkması kararda etkili oldu. Faiz kararı açıklandıktan sonra dolar/TL 4,58'e kadar geriledi.

PPK açıklamasında "Yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir" denildi. 300 baz puanlık artışa rağmen "sıkı para politikası" duruşunun da kararlılıkla sürdürüleceği ifadesi açıklamada yer aldı.

AKP'LİLER GÜN İÇİNDE MESAJ VERDİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ gün içinde yaptıkları açıklamalarda "Merkez Bankası'nın gereğini yapacağına" işaret ederek karara ilişkin mesaj vermişlerdi. Faiz artışının etkisinin ne ölçüde kalıcı olacağı belirsiz. Yarın sabah bu açıdan kritik görünüyor.

ÖNCEKİ REKOR ARTIRIM 2014'TEYDİ

Merkez Bankası Erdem Başçı'nın başkanlığı döneminde, 29 Ocak 2014 tarihli toplantısında o dönemin politika faizi olan 1 haftalık repo faizini yüzde 4,5'ten yüzde 10'a çıkararak 6,5 puanlık artış yapmıştı. Gecelik borç verme faizini yüzde 7,75'ten yüzde 12'ye çıkmıştı. Mayıs 2013'te Fed'in parasal sıkılaşma ve faiz artırımı eğilimini açıklaması, Gezi Direnişi, 17-24 Aralık süreci gibi gelişmelerin paralelinde dolar/TL, 2013 Mayıs başında 1,79 iken, 2014 Ocak sonunda 2,27'ye kadar çıkmış, TL'nin değer kaybı yüzde 27'ye ulaşmıştı. Merkez Bankası'nın 6,5 puanlık faiz artırımı dolar/TL'nin 2,20 seviyesinde tutulmasını sağlamıştı.