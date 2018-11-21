Erdoğan-Bahçeli görüşmesini 'önemli bir patron' ayarladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak için bir araya gelişini 'önemli bir patronun' girişimlerinin sağladığı iddia edildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ittifak için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

İki liderin görüşme kararının arka planını yazan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "21 Kasım’da Erdoğan ile Bahçeli’yi bir araya getiren sadece seçim hesabı olmadı elbette ki. Arka kapı diplomasisi de yürüdü. Bu süre zarfında önemli bir işadamının devreye girip iki parti arasında mekik diplomasisi yürüttüğü söyleniyor" dedi.

Selvi, AKP'nin yola devam edeceği belediye başkanlarının isimlerini cumartesi günü açıklayacağını, yerel seçimler sonrasında ise Erdoğan'ın bakan listesinde de değişiklik yapacağını yazdı.