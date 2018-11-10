Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdı: İstanbul Havalimanı...

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım nedeniyle Anıtkabir Özel Defteri'ne 'İstanbul Havalimanı tarihe nakşolmuştur' yazdı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü dolayısıyla devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ay yıldızlı çelengi Atatürk'ün mozelesine bıraktı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. 09.05'te sirenler çalmaya başladı. Anıtkabir'deki Türk Bayrağı da yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve yazdığı mesajı paylaştı:

— Aziz Atatürk İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetin kurucusu olan şahsınızı vefatınızın 80'inci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Zatı devletlerinin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni dahili ve harici bedhahların saldırılarına rağmen dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin 95'inci seneyi devriyesinde açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı tarihe nakşolmuştur. Ruhun şad olsun.