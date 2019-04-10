Ekrem İmamoğlu'ndan 'yeniden seçim' sorusuna yanıt: Hazırlıklıyız tabii ama...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim gecesi ellerinde tutanaklar olmasaydı sürecin o gece biteceğini söyledi. İmamoğlu, seçimlerin yenilenmesi ihtimaline ilişkin ise, 'Hazırlıklıyız tabii. Ama bunları düşünmek bile istemiyorum' dedi.

İstanbul'da yeniden sayım işlemleri sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sürece ve seçim gecesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Özlem Gürses'e konuşan İmamoğlu, "Her senaryoya hazırlıklı mısınız? Mesela ‘Yeniden seçim' derlerse…" sorusuna, "Hazırlıklıyız tabii. Ama bunları düşünmek bile istemiyorum. Biz burada toplumsal menfaatimizi, milli menfaatimizi düşünüyoruz. Konuştuğumuz her şeyin Türkiye'de açacağı yaraları uluslararası platformda tamir etmemiz çok güçleşir. Türkiye'nin 145 senelik bir demokrasi serüveni var, Tanzimat'tan bu yana… Böyle bir demokrasiyi yaşayan Türkiye, bir anda bunu yok sayıp akıl almaz kararlarla bütün emekleri heba edemez. Demokrasinin yok sayıldığı, 'kazanana kadar seçim yapalım' anlayışı ile Türkiye'ye büyük yaralar açarlar. Benim savunduğum şey 'Ekrem İmamoğlu seçimi kazansın'dan çok öte. Milli menfaatlerimizi, demokrasi sürecimizi koruma adına bir mücadeledir bu" yanıtını verdi.

İstanbul'da 31 bin 186 sandık olduğunu, sadece 2 evraklarının eksik olduğunu belirten İmamoğlu, onu da sonradan tamamladıklarını, seçim gecesi tüm evrakların ellerinde olduğunu dile getirdi.

"Elinizde bu evraklar olmasaydı bugün bu güvenle çıkıp konuşabilir miydiniz?" sorusunu da yanıtlayan İmamoğlu, "Asla! Bugünü bırak, o gece konuşamazdım. Ve konuşamadığınız zaman zaten süreç biterdi. Güçlü bir şekilde konuşmamın alt yapısı buydu" dedi.