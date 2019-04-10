İstanbul'da yeniden sayımın yüzde 97'si tamamlandı, son durum açıklandı

İstanbul'da 57 sandıkta ve geçersiz oylarda yeniden sayım sürerken, son durum açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Medya İletişim Danışmanı Murat Ongun, dün gece 23.20 itibariyle Ekrem İmamoğlu'nun resmi Whatshap grubundan İstanbul seçimine ilişkin YSK'nın son verilerini paylaştı.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, İstanbul'un genelinde toplam geçersiz oy sayısı 318 bin 222 idi. Daha sonra ise YSK 57 sandığın daha sayılmasına karar vermişti. Sandıklarda bu oylardan % 97'si sayıldı.

Son paylaşılan YSK verilerine göre İstanbul'un yeni Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 bin 198 farkla önde gidiyor.

Ekrem İmamoğlu'nun oyu: 4 milyon 170 bin 552

Binali Yıldırım'ın oyu ise: 4 milyon 156 bin 354

Oy farkı: 14 bin 198

Sayılan Sandık Oranı: %97