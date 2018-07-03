Dünya enflasyon liginde Türkiye 11'inci sırada

Enflasyonun yüzde 15,39'a yükselmesi, dünyada yüksek enflasyon yaşanan ülkeler arasında Türkiye'nin hangi sırada olduğu sorusunu gündeme getirdi.

Enflasyonun yüzde 15,39'a yükselmesi, dünyada yüksek enflasyon yaşanan ülkeler arasında Türkiye'nin hangi sırada olduğu sorusunu gündeme getirdi.

Türkiye'nin küresel enflasyon ligindeki yerinin hayli üstlerde olduğu ortaya çıktı.

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Prof. Kamil Yılmaz, "tradingeconomics.com" sitesindeki verileri paylaşarak, "Türkiye'nin küresel enflasyon ligindeki yeri sandığımdan daha da yukarılardaymış. Mart 2017'de olduğu gibi ilk 25 arasında sadece bir ülke parlamenter rejim ile yönetiliyor" yorumunu yaptı.

Söz konusu verilere göre Türkiye dünyada en yüksek enflasyon yaşayan ülkeler arasında 11'inci sırada görülüyor.