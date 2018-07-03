Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre yıllık enflasyon yüzde 15,39'a çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,49 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, haberleşmede yüzde 4,76, ulaştırmada yüzde 2,66, ev eşyasında yüzde 2,24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,16 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1,15 oranında düşüş gerçekleşti.

Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 82,53 ile kuru soğanda oldu. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 6,66 ile etek geldi.