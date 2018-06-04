Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: Geçecek...

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarının petrol ve kur gibi dönemsel hareketleri yansıttığını söyledi. Üretici fiyatlarında yüzde 20'yi geçen artış 'geri alınamaz' bir artışı ifade ederken Şimşek'in 'artışın geçici' olduğu konusunda iddialı.

Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15, üretici fiyatları ise yüzde 20,16 artış gösterdi. Kur, petrol ve emtia fiyatlarındaki artışın etkili olduğu ve bu etkilerin önümüzdeki aylarda da devam edeceği görülüyor. Ancak artış oranının dışında fiyatların ulaştığı seviye de büyük önem taşıyor. Ücretler sabit kalırken diğer fiyatların artması milyonlarca işçi için hızlı bir yoksullaşma anlamına geliyor.

Twitter üzerinden açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Mayıs ayında kur ve petrol fiyatlarının yıllık enflasyona etkisinin 4 puandan yüksek olduğuna değindi:

"Sürdürülebilir yüksek büyüme için fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz. Para politikası ve maliye politikası koordinasyonu artarak devam edecek. Seçim sonrası yapısal reformlar ve makro ihtiyati tedbirler ile politika setimiz daha da güçlenecek."

"Ekonomide dengelenme eğilimi başlamış durumda" diyen Şimşek, "Önümüzdeki dönemde daha belirgin şekilde gözlenecek. Kısa vadede baz etkileriyle enflasyondaki artış devam edebilir, ancak para ve maliye politikalarının koordineli önlemleri ile yılın ikinci yarısında düşüş eğilimi başlayacak" şeklinde konuştu.

Şimşek, enflasyon ve cari açıktaki iyileşmenin sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyeceğini öne sürdü.

Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın geçen hafta yaptıkları Londra ziyaretinde uluslararası sermayeye 300 baz puan daha faiz artırımı sözü verdikleri basına yansıdı. Bu beklenti paralelinde enflasyon beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen doların kontrol altında tutulduğu görülüyor. Önceki hafta yapılan faiz artışına ek olarak 7 Haziran'da yapılacak 300 baz puanlık ikinci bir faiz artışının da Haziran ayı enflasyonuna yansıması bekleniyor. Faiz, kur ve emtia fiyat artışlarının sonucunda Haziran ayı enflasyonunun Mayıs'tan daha yüksek gelmesi, tüketici fiyatlarında yüzde 15'e, üretici fiyatlarında ise yüzde 25'e yaklaşması bekleniyor.