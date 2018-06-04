Enflasyon yılın en yüksek seviyesine çıktı

Mayıs ayında tüketici fiyatları artışı yüzde 12,15, üretici fiyatları da yüzde 20,16 ile yılın en yüksek seviyesine çıktı. Kur ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler Haziran'da üretici fiyatlarında yüzde 25, tüketici fiyatlarında ise yüzde 15'e yaklaşılacağına işaret ediyor.

Mayıs ayı enflasyon oranları açıklandı. Tüketici fiyatları artışı yüzde 12,15, üretici fiyatları artışı ıse yüzde 20,16'a ulaşarak rekor kırdı. Haziran enflasyonunun daha yüksek gelmesi, tüketici fiyatlarında artışın yüzde 15'e, üretici fiyatlarında ise yüzde 25'e yaklaşması bekleniyor.

TÜKETİCİ FİYATLARINDA ULAŞIM VE EV EŞYALARINDA YÜKSEK ORANLI ARTIŞ

Tüketici fiyatları artışı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ile yılın en yüksek seviyesine çıktı. Tüketici fiyatlarında en yüksek artışlar yüzde 20 ile ulaşım ve yüzde 16 ile ev eşyalarında görüldü. Ulaşım doğrudan petrol fiyatlarındaki ve kurdaki artıştan etkilenirken ev eşyaları da başta beyaz eşya olmak üzere metal fiyatlarındaki artış ve yine kur artışından etkileniyor. Üretici fiyatlarındaki ve kurdaki artış dikkate alındığında tüketici fiyat artışının önümüzdeki aylarda artarak süreceği tahmin ediliyor. Haziran tüketici fiyat artışının yüzde 15'e yaklaşması bekleniyor.

ÜRETİCİ FİYATLARI DOLAR, PETROL VE METAL FİYATLARIYLA UÇUŞTA

Üretici fiyatlarında ham petrol ve doğalgaz fiyat artışı yüzde 51, metal cevheri yüzde 24, imalat sanayi ise yüzde 20,37 fiyat artışı görülen sektörler. İmalat sanayi detaylarına bakıldığında rafineri ürünlerinde artış yüzde 69'a ulaşırken ana metal yüzde 40, otomotiv ve fabrikasyon metal ürünleri ise yüzde 25 civarında fiyat artışı görülen sektörler. Kur, petrol ve metal fiyat artışları dikkate alındığında Haziran ayında da üretici fiyatlarındaki artışın süreceği ve yüzde 25'e yaklaşacağı görülüyor.