Şimşek 'Enflasyon zirveyi görecek' açıklamasını İngilizce yaptı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'da İngilizce olarak paylaştığı mesajında 'Enflasyon birkaç ay içinde zirveyi görecek olabilir' itirafında bulundu. Şimşek, daha önce yaptığı Türkçe paylaşımda 'Orta vadede enflasyon tek haneye inecek' demişti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'da İngilizce yazdığı mesajında, enflasyonun birkaç ay içinde zirveyi göreceğini, altın hariç cari açığın ise muhtemelen zirveyi görmüş olduğunu belirtti.

Şimşek, Nisan 2009'dan bu yana en düşük seviyeyi gören imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksine (PMI) atıfta bulundu.

Şimşek'in tweeti şöyle:

"Son imalat PMI verisi yeniden dengelenmenin devam ettiğini gösteriyor. Mal ihracatı ve turizm ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edecek, yani altın hariç cari açık zirveyi muhtemelen zirveyi gördü. Enflasyon birkaç ay içinde zirveyi görecek olabilir. Politika bileşimini güçlendireceğiz."

Şimşek'in uluslararası sermayeyi Pazartesi günü açıklanacak ve yüksek gelmesi beklenen enflasyon verisine hazırlamaya çalıştığı görülüyor. Hem kur hem de uluslararası fiyat gelişmeleri enflasyonun önümüzdeki aylarda artmaya devam edeceğine işaret ediyor. Göstergeler Şimşek'in iddiasının aksine cari açık artışının da süreceğini ortaya koyuyor.