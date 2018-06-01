Şimşek: Enflasyon tek haneye düşecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomide 2. çeyrekte başlayan yeniden dengelenmenin, yılın ikinci yarısında makro ihtiyati tedbirler ve mali disiplinle birlikte hız kazanacağını, enflasyonun da düşüş eğilimine gireceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda ekonomide yılın ikinci çeyreğinden itibaren yeniden dengelenmenin görülmeye başladığını öne sürdü. Şimşek bu kapsamda yılın ikinci yarısında makro ihtiyati tedbirler ve mali disiplinle birlikte iyileşmenin hız kazanacağını iddia etti.

Şimşek orta vadede yapısal reformların desteğiyle altın hariç cari açığı yüzde 3’ün altına, enflasyonu tek haneye düşüreceklerini kaydetti.

2018 yılının ilk 5 ayındaki gelişmeler enflasyondaki ve cari açıktaki artışın süreceğine işaret ediyor. TL'nin ilk 5 aydaki değer kaybı, petrol fiyatları başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artış, ilk 5 ayın dış ticaret düzeyi ve dış ticaret açığı gibi gelişmeler hem enflasyon hem de cari açıkta önceki yılın aynı dönemine göre artış olacağı beklentisini güçlendiriyor. Her iki veride de son yılların rekor düzeylerinin görülmesi olası.