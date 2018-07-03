Emekli ve memur maaşına yapılacak zam belli oldu

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından emekli ve memurların alacağı Temmuz zammı da belli oldu.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve kamu emekçilerinin zam oranı da belli oldu.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, Ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alan memur ve emeklisi, Temmuz ayında yüzde 3.5 zam alacaktı. TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 9,17 olarak gerçekleşti. Böylelikle yüzde 3.5'a artı, şimdi yüzde 5,67 oranında enflasyon farkı alacak.

Bağ-Kur ve işçi emeklileri ise yasa gereği 6 aylık geçmiş enflasyon oranında zam alıyor. Dolayısıyla Ocak-Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 9,17 olduğu için 9 milyon emekli de bu oranda emekli maaşlarına zam alacak.

Kamu emekçileri, sözleşmeliler, geçici personel ve kamu emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.