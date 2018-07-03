Emekli ve memur maaşına yapılacak zam belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve kamu emekçilerinin zam oranı da belli oldu.
Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, Ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alan memur ve emeklisi, Temmuz ayında yüzde 3.5 zam alacaktı. TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 9,17 olarak gerçekleşti. Böylelikle yüzde 3.5'a artı, şimdi yüzde 5,67 oranında enflasyon farkı alacak.
Bağ-Kur ve işçi emeklileri ise yasa gereği 6 aylık geçmiş enflasyon oranında zam alıyor. Dolayısıyla Ocak-Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 9,17 olduğu için 9 milyon emekli de bu oranda emekli maaşlarına zam alacak.
Kamu emekçileri, sözleşmeliler, geçici personel ve kamu emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.