Diyarbakır kayyumu lüks makam odasıyla gündem olmuştu

AKP'nin kayyum kararı sonrası bugün görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, 31 Mart'ta görevi yine kayyum olarak atanan bir isimden devralmıştı. Mızraklı, kayyumun belediyeye yaptırdığı lüks makam odasının görüntülerini paylaşmış, bu görüntüler tartışma konusu olmuştu.
Pazartesi, 19 Ağustos 2019 08:22
Bugün AKP talimatıyla görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, önceki dönem belediyeye kayyum olarak atanan Cumali Atilla’nın yaptırdığı lüks banyo ve makam salonu ile oturma odasının görüntülerini paylaşmıştı.
Görüntüler büyük tepkiye yol açmıştı
İşte AKP'li kayyumun makam odası: