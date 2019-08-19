Diyarbakır kayyumu lüks makam odasıyla gündem olmuştu

AKP'nin kayyum kararı sonrası bugün görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, 31 Mart'ta görevi yine kayyum olarak atanan bir isimden devralmıştı. Mızraklı, kayyumun belediyeye yaptırdığı lüks makam odasının görüntülerini paylaşmış, bu görüntüler tartışma konusu olmuştu.