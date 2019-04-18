VİDEO | DİSKİ Genel Müdürlüğü banyosu da ortaya çıktı: Gönül değil banyo belediyeciliği yapmışlar

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Mızraklı, kayyumun makam banyosunun ardından, bu kez de DİSKİ genel müdürlük odasının banyosunu paylaştı.
Perşembe, 18 Nisan 2019 16:14

HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, önceki dönem belediyeye kayyum olarak atanan Cumali Atilla’nın yaptırdığı lüks banyo ve makam salonu ile oturma odasının görüntülerini paylaşmıştı. Görüntülere tepkilere yol açmıştı. 

Mızraklı bu sefer de Diyarbakır DİSKİ genel müdürlük odasının videosunu paylaştı. Mızraklı, "Gönül belediyeciliği değil banyo belediyeciliği yapmışlar" dedi. 